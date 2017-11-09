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ЕВРАЗ завоевал рекордное число медалей на IV Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК завоевали восемь медалей на Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. Команда заняла третье место в медальном зачете, сообщает региональный департамент корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Восемь наград — одна золотая, три серебряные и четыре бронзовые — это рекорд сборной ЕВРАЗа на чемпионах WorldSkills Hi-Tech. Всего за награды престижного соревнования боролись пятнадцать сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК. Юниоры от компании — воспитанники новокузнецкого центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан» — Руслан Фалин и Кирилл Сторчевой выиграли серебряную медаль в компетенции «Электромонтаж 12+».



В компетенции «Электромонтаж» первое место занял электромонтер ЕВРАЗ ЗСМК Павел Терешенко. В компетенции «Промышленная автоматика» второе место — у электромеханика Сергея Черепанова. Аналогичный результат в компетенции «Сварочные технологии» показал электрогазосварщик Кирилл Гладышев. Также серебро в компетенции «Лабораторный химический анализ» завоевала Мария Царегородцева, лаборант химического анализа центральной заводской лаборатории.



В компетенции «Мехатроника» бронзовыми призерами стали электромонтеры рельсобалочного цеха Яков Ищук и Александр Ненашев. В компетенции «Обработка листового металла» третье место у слесаря-ремонтника ЕВРАЗ ЗСМК Антона Гринажука. Еще одну бронзу в презентационной компетенции «Неразрушающий контроль», которая была впервые представлена на чемпионате, взял бригадир рельсобалочного цеха Максим Григорьев. Команду экспертов на соревнованиях представили 28 опытных работников ЕВРАЗа.



«Чемпионат WorldSkills Hi-Tech — это турнир лучших из лучших, замечательный пример того, что быть металлургом сегодня — почетно и интересно. От всей души поздравляю победителя и призеров! Уверен, что медали — хорошее начало карьеры, и ребята еще не раз нас порадуют!» — отметил директор по персоналу Дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.



«WorldSkills — объединяет все поколения! В ЕВРАЗе сложилось целое волонтерское движение — кто-то вовлечен в программу подготовки, кто-то помогает развитию учебных полигонов, кто-то организует корпоративные конкурсы профмастерства, для всех найдется дело. Кроме того, здесь мы видим, как растут требования к конкурсантам: задания сложные, комплексные, и чтобы с ними справиться, нужно быть специалистом сразу в нескольких областях. Здорово, что наши ребята справились», — добавила директор ЕВРАЗа по привлечению и развитию персонала Галина Тихонова.



IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 стал рекордным как по количеству участников, так и по числу посетителей. За медали по 30 компетенциям боролись 300 молодых рабочих, за выступлениями наблюдали 30 тыс. посетителей. Участники соревнований представляли 29 команд ведущих российских корпораций и холдингов. Сборные были сформированы по итогам корпоративных чемпионатов 2017 года.

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