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Госдолг муниципалитетов России достиг 354 млрд рублей
9 ноябрь 2017 (09:04)
УрБК, Москва, 09.11.2017. Регионам необходимо реализовать программы реструктуризации задолженности в отношении муниципальных бюджетов. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.
Она обратила внимание на запланированную реструктуризацию задолженности по кредитам перед федеральным бюджетом.
«Эта реструктуризация вкупе с дополнительным выделением в 2017 году бюджетных кредитов 19 регионам, которые наиболее закредитованы, и распределение сбалансированности на 2018 год, является самым беспрецедентным решением по поддержки субъектов Российской Федерации за последние 13 лет», — сказала она.
По словам главы Счетной палаты, в таких условиях для регионов целесообразно сохранить уровень сбалансированности, спрогнозированный на 2018 год.
Так, по ее словам, госдолг регионов на 1 октября 2017 года с начала года снизился на 141 млрд руб. или на 6%.
«Но такой выраженной положительной динамики у нас нет по муниципалитетам. Муниципальный долг на 1 октября составил 354 млрд руб., во II полугодии его рост отмечен в 41 субъекте, наибольший имеет место в Курганской области», — сказала Татьяна Голикова.
При этом она обратила внимание на то, что в структуре муниципального долга доля коммерческих кредитов составляет 57,2%, по бюджетам регионов данный показатель отмечается на уровне 24,5%.
Она обратила внимание на запланированную реструктуризацию задолженности по кредитам перед федеральным бюджетом.
«Эта реструктуризация вкупе с дополнительным выделением в 2017 году бюджетных кредитов 19 регионам, которые наиболее закредитованы, и распределение сбалансированности на 2018 год, является самым беспрецедентным решением по поддержки субъектов Российской Федерации за последние 13 лет», — сказала она.
По словам главы Счетной палаты, в таких условиях для регионов целесообразно сохранить уровень сбалансированности, спрогнозированный на 2018 год.
Так, по ее словам, госдолг регионов на 1 октября 2017 года с начала года снизился на 141 млрд руб. или на 6%.
«Но такой выраженной положительной динамики у нас нет по муниципалитетам. Муниципальный долг на 1 октября составил 354 млрд руб., во II полугодии его рост отмечен в 41 субъекте, наибольший имеет место в Курганской области», — сказала Татьяна Голикова.
При этом она обратила внимание на то, что в структуре муниципального долга доля коммерческих кредитов составляет 57,2%, по бюджетам регионов данный показатель отмечается на уровне 24,5%.
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