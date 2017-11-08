В Москве прошла презентация заявки Екатеринбурга на ЭКСПО 2025

Фрагмент презентационного досье Екатеринбурга с сайта exporussia2025.com

УрБК, Москва, 08.11.2017. Сегодня в Москве прошла российская презентация Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение международной выставки ЭКСПО 2025.В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор заявочного комитета Светлана Сагайдак. Они презентовали заявочную книгу и мастер-план застройки ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге.Среди прочих документов в заявочной книге опубликовано 18 писем в адрес генерального секретаря Международного бюро выставок Винсента Гонсалесу Лоссерталесу, авторы которых выступили за проведение международной выставки в Екатеринбурге.В поддержку заявки Екатеринбурга выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ГД РФ Вячеслав Володин и руководители фракций в Госдуме, врио министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, и.о. министра природных ресурсов и экологии Сергей Ястребов, глава МВД Владимир Колокольцев.Среди представителей общественных и коммерческих организаций Екатеринбург поддержали член правления и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Ян Центер, председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов, гендиректор ОАО АК «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов и президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский. Также письма поддержки направили и.о. президента Российской академии наук Валерий Козлов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и ректор УрГЭУ Яков Силин.В мае 2017 года Россия официально стала претендентом на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025. Кандидатом от РФ был выбран Екатеринбург. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».Решение о том, какая из стран примет ЭКСПО 2025, будет приниматься путем тайного голосования на 164-ой Генеральной Ассамблее МБВ в Париже в ноябре 2018 года. За право принять у себя одно из самых масштабных международных мероприятий будут также бороться Осака, Париж и Баку.