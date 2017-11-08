Дайджест

Поветкина признали невиновным в употреблении допинга

Российский боксер Александр Поветкин оправдан Всемирным боксерским советом (WBC), со спортсмена снята пожизненная дисквалификация. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.



«WBC прислал нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг», — написал он.



По его словам, 38-летнего Поветкина признали невиновным в употреблении мельдония. Промоутер признал, что в организм боксера действительно попал анаболический стероид остарин, следы которого были обнаружены в его допинг-пробе.



«Остарин не принимался намеренно, а попал в организм с пищевой добавкой. Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем», — подытожил Рябинский.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: