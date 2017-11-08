Дайджест
Поветкина признали невиновным в употреблении допинга
8 ноябрь 2017 (17:36)
Российский боксер Александр Поветкин оправдан Всемирным боксерским советом (WBC), со спортсмена снята пожизненная дисквалификация. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
«WBC прислал нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг», — написал он.
По его словам, 38-летнего Поветкина признали невиновным в употреблении мельдония. Промоутер признал, что в организм боксера действительно попал анаболический стероид остарин, следы которого были обнаружены в его допинг-пробе.
«Остарин не принимался намеренно, а попал в организм с пищевой добавкой. Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем», — подытожил Рябинский.
«WBC прислал нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг», — написал он.
По его словам, 38-летнего Поветкина признали невиновным в употреблении мельдония. Промоутер признал, что в организм боксера действительно попал анаболический стероид остарин, следы которого были обнаружены в его допинг-пробе.
«Остарин не принимался намеренно, а попал в организм с пищевой добавкой. Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем», — подытожил Рябинский.
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