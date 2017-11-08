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Бразилия отказалась присоединиться к сделке ОПЕК+

Бразилия ответила отказом на неформальное предложение Саудовской Аравии присоединиться к ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на секретаря по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликса.



Феликс заявил, что получил звонок от министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.



«Мы уже объяснили им, что Бразилия не может этого сделать», — отметил секретарь.

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