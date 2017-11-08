Дайджест

«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов

«ПСЖ» может столкнуться со сложностями в соблюдении правил финансового фэйр-плей в сезоне-2017/18. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на BFMTV.



Отмечается, что перед стартом предстоящего сезона УЕФА проверит бюджет клуба и трансферную кампанию парижан лета 2017 года.



В межсезонье «ПСЖ» пополнил свой состав защитником Дани Алвесом (бесплатно), а также нападающими Неймаром (222 млн евро) и Килиана Мбаппе (в аренду с обязательством выкупа за 180 млн).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: