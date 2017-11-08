Дайджест

«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов

8 ноябрь 2017 (17:31)

«ПСЖ» может столкнуться со сложностями в соблюдении правил финансового фэйр-плей в сезоне-2017/18. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что перед стартом предстоящего сезона УЕФА проверит бюджет клуба и трансферную кампанию парижан лета 2017 года.

В межсезонье «ПСЖ» пополнил свой состав защитником Дани Алвесом (бесплатно), а также нападающими Неймаром (222 млн евро) и Килиана Мбаппе (в аренду с обязательством выкупа за 180 млн).

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