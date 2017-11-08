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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «РТИ-Энерго» в Екатеринбурге
8 ноябрь 2017 (18:09)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «РТИ-Энерго» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 8 ноября 2017 года. Заявителем по делу выступает АО «Екатеринбурггаз», сумма исковых требований составляет 13 млн 458 тыс. руб.
Напомним, ООО «РТИ-Энерго» зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является производство пара и горячей воды (тепловой энергии).
Соответствующий документ поступил в суд 8 ноября 2017 года. Заявителем по делу выступает АО «Екатеринбурггаз», сумма исковых требований составляет 13 млн 458 тыс. руб.
Напомним, ООО «РТИ-Энерго» зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является производство пара и горячей воды (тепловой энергии).
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