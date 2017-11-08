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Свердловские налоговики проведут Дни открытых дверей по имущественным налогам

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Во всех налоговых инспекциях Свердловской области 10-11 ноября пройдут всероссийские Дни открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



«Меньше месяца остается для уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2016 год. Срок уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц истекает 1 декабря 2017 года. Целью Дней открытых дверей является разъяснение вопросов по направленным в 2017 году налоговым уведомлениям и платежным документам», — пояснили в пресс-службе.



Мероприятия пройдут 10 ноября (пятница) с 09.00 до 18.00 и 11 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00.



В рамках акции посетители смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по теме налогообложения имущества.



Желающие смогут зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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