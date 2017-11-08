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Трамвай R1 НПК «Уралвагонзавод» не выйдет в серийное производство

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Инновационный трамвай R1, который был разработан НПК «Уралвагонзавод», не выйдет в серийное производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по особым поручениям госкорпорации Ростех Василия Бровко.



«Трамвай R1 не вышел и не выйдет на рынок. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать», — заявил В. Бровко.



Отметим, что проект инновационного трамвая R1 был представлен в 2014 году на международной промышленной выставке «Иннопром».



Бывший технический консультант ОКБ «АТОМ» (занималось разработкой трамвая R1) Иван Соломин считает, что реализация проекта была свернута из-за позиции нового собственника НПК «Уралвагонзавод» — госкорпорации Ростех.



«За последние два года в этой истории мало что поменялось. По крайней мере то, что руководство Ростеха заявляет, что нужно какую-то суперновую тележку делать, новый кузов. Все эти моменты учитывались при проектировании. Ростех здесь немного лукавит. Там прекрасно знают, что стоимость запасных частей к этому вагону будет копеечной. Потому что вагон будет модульный. Там не нужно из-за одной царапины менять половину кузова. При проектировании все это стоило бы считанные копейки. Тут нужно признать, что у корпорации нет денег на производство и вывод на рынок нового продукта. Причина в этом, а не в том, что трамвай плохой. Я точно могу сказать, что был ряд препон и непониманий со стороны Минэкономразвития и нынешних владельцев «Уралвагонзавода», — рассказал Иван Соломин.



По его словам, проект инновационного трамвая R1 был вполне жизнеспособным.



«Там требовались совершенно незначительные вложения на доработку. Были практически готовы, с инженерной точки зрения спроектированы уже не прототипы, а более адаптированные версии. По стоимости это был бы самый дешевый сочлененный трамвай в России. Но он был бы красивее и экономичнее тех, которые есть сейчас. Этот продукт был бы интереснее для муниципалитетов», — считает И. Соломин.

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