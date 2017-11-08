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Официальный курс долл. США вырос на 79 коп., евро — на 93 коп.

УрБК, Москва, 08.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 ноября 2017 года. Курс долл. США вырос на 79,23 коп., до 59,24 руб., евро вырос на 93,63 коп., до 68,7 руб.

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