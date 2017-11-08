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Россельхознадзор подтвердил туберкулез у коров в Алапаевском районе

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области окончательно подтвердили диагноз «туберкулез» коровам в СХПК «Путиловский» Алапаевского района. Об этом корреспонденту УрБК рассказала пресс-секретарь надзорного органа Наталья Сайфулина.



Напомним, в конце октября в муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации из-за положительной реакции коров в исследованиях на туберкулез. Пока неизвестно, когда его отменят, поясняет представитель надзорного органа.



«Мероприятия будут долго продолжаться. Пробы берутся через каждые 45 дней у коров, у которых еще не выявлена туберкулезная палочка. Бывает же скрытая форма туберкулеза. Пока срок окончания режима чрезвычайной ситуации нельзя установить», — пояснила Наталья Сайфулина.



В том числе инспекторы будут проверять и коров в личных подсобных хозяйствах граждан.



«Конечно, они не подвержены такому риску, как коровы на ферме, которые рядом находились. Но проверять их все равно надо обязательно», — добавила представитель надзорного органа.



Подтверждение диагноза грозит существенными потерями. В этом случае специалисты проведут санитарный убой стада, а помещения, где содержали животных, как минимум полгода нужно будет выстаивать.



Отметим, что зараженное поголовье СХПК «Путиловский» ждет санитарный убой. Это грозит предприятию существенными финансовыми потерями.

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