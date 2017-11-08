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Задолженность по налогу на недвижимость в Екатеринбурге превышает 500 млн рублей
8 ноябрь 2017 (15:26)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. На 1 октября 2017 года задолженность по оплате налога на недвижимость в Екатеринбурге составляет 525 млн руб. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.
«Это достаточно большая сумма. Недоимка по земельному налогу составляет 204 млн руб. С начала года она снизилась на 69 млн руб. Это позитивная тенденция. Но проблема все равно остается. На 200 млн руб. можно построить в городе один детский садик или реконструировать два детсада», — рассказал А. Корюков.
По его словам, в настоящее время в Екатеринбурге собрали 38% от планового показателя налога на имущество физических лиц за 2016 год. Собираемость земельного налога составляет 74%.
«Это достаточно большая сумма. Недоимка по земельному налогу составляет 204 млн руб. С начала года она снизилась на 69 млн руб. Это позитивная тенденция. Но проблема все равно остается. На 200 млн руб. можно построить в городе один детский садик или реконструировать два детсада», — рассказал А. Корюков.
По его словам, в настоящее время в Екатеринбурге собрали 38% от планового показателя налога на имущество физических лиц за 2016 год. Собираемость земельного налога составляет 74%.
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