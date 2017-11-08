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Жителя Магнитогорска будут судить за сбыт контрафактного алкоголя

УрБК, Челябинск, 08.11.2017. Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.



Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере».



«По версии следствия, в 2017 году мужчина приобрел партию немаркированной акцизными марками алкогольной продукции. В течение 2017 года из гаража, расположенного на территории своего домовладения, приспособленного под пункт приема металлолома у населения, осуществлял продажу данной продукции всем желающим. Кроме того, алкоголем он рассчитывался с гражданами за сданный ему металлолом», — говорится в сообщении.



В ходе обысков в доме и гараже у злоумышленника обнаружено и изъято свыше 16 тыс. бутылок алкогольной продукции, общая стоимость которой составила около 3,3 млн руб. Согласно заключению экспертизы, в изъятых бутылках находилась спиртосодержащая жидкость с содержанием этилового спирта крепостью 35,8%, не соответствующая требованиям ГОСТ по крепости и составу. Вредные примеси и денатурирующие добавки не обнаружены.



В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест.

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