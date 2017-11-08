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Минстрой предлагает ввести публичное управление в коммунальной отрасли

УрБК, Москва, 08.11.2017. Теплоснабжающие организации и водоканалы в чрезвычайных ситуациях (ЧС) или при неудовлетворительном финансовом состоянии могут временно лишиться своего руководства — его заменит публичное управление. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, разработанный Минстроем.



Как сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис, документ прошел экспертные обсуждения и согласован с госорганами. Основание для введения публичного управления — чрезвычайная ситуация, из-за которой прекратилось тепло- или водоснабжение одного или нескольких потребителей — или введение режима ЧС как раз из-за прекращения снабжения. Меру предлагается применять и при неудовлетворительном финансовом состоянии коммунального предприятия — но только по решению арбитражного суда после обращения региональных властей.



Управляющим может быть назначена единая теплоснабжающая организация или гарантирующая организация водоснабжения (например, МОЭК и Мосводоканал). Она получит полный контроль над проблемным активом (вплоть до увольнения его руководителя) и право распоряжаться его средствами и имуществом. Временный руководитель должен разработать план устранения проблем. По достижении этой цели режим публичного управления отменяется (по проекту он длится не более месяца, но суд может продлить его).



В Минстрое видят в проекте способ успокоить региональные власти, де-факто препятствующие приходу инвесторов в ЖКХ. Как поясняет Андрей Чибис, это вызвано недоверием региональных и муниципальных властей частным операторам из опасений, что в случае ЧС они поведут себя недобросовестно, а риски и затраты на устранение последствий в итоге лягут на местные бюджеты.

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