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В Сухом Логу прокуратура обязала очистить участок компании «РЖДстрой» от бытового мусора

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. В Сухом Логу прокуратура обязала очистить участок, принадлежащий компании «РЖДстрой», от бытового мусора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее ветеран труда пожаловалась в прокуратуру на захламление соседнего с ее домом участка бытовыми отходами и сухой растительностью.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что земельный участок по названному адресу предоставлен более 10 лет назад ОАО «Росжелдорстрой» под строительство жилого дома многоэтажной застройки. В настоящее время принадлежит АО «РЖДстрой», не используется, в связи с чем зарос сорной растительностью и захламлен.



По результатам проверки прокуратура руководителю организации внесла представление с требованием ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов.



По результатам рассмотрения ответственный за данное направление работы сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, захламленный участок очищен.

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