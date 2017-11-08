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В Сухом Логу прокуратура обязала очистить участок компании «РЖДстрой» от бытового мусора
8 ноябрь 2017 (13:50)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. В Сухом Логу прокуратура обязала очистить участок, принадлежащий компании «РЖДстрой», от бытового мусора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее ветеран труда пожаловалась в прокуратуру на захламление соседнего с ее домом участка бытовыми отходами и сухой растительностью.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что земельный участок по названному адресу предоставлен более 10 лет назад ОАО «Росжелдорстрой» под строительство жилого дома многоэтажной застройки. В настоящее время принадлежит АО «РЖДстрой», не используется, в связи с чем зарос сорной растительностью и захламлен.
По результатам проверки прокуратура руководителю организации внесла представление с требованием ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов.
По результатам рассмотрения ответственный за данное направление работы сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, захламленный участок очищен.
Ранее ветеран труда пожаловалась в прокуратуру на захламление соседнего с ее домом участка бытовыми отходами и сухой растительностью.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что земельный участок по названному адресу предоставлен более 10 лет назад ОАО «Росжелдорстрой» под строительство жилого дома многоэтажной застройки. В настоящее время принадлежит АО «РЖДстрой», не используется, в связи с чем зарос сорной растительностью и захламлен.
По результатам проверки прокуратура руководителю организации внесла представление с требованием ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов.
По результатам рассмотрения ответственный за данное направление работы сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, захламленный участок очищен.
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