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«Ингосстрах» вывел все свои средства из ФК «Открытие»
8 ноябрь 2017 (13:31)
УрБК, Москва, 08.11.2017. По мере ухода с рынка крупных частных банков страховым компаниям приходится размещать все больше средств на депозитах в госбанках, где предлагаются менее выгодные условия инвестирования. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление генерального директора «Ингосстраха» Михаила Волкова.
«У нас много денег, которые куда-то нужно размещать. Нас «выдавливают» в госбанки — нам это не нравится, потому что у них ставки ниже. Доля депозитов в госбанках увеличивается, к сожалению. Из «Открытия» мы деньги забрали», — признался М. Волков.
Гендиректор «Ингосстраха» также отметил, что Промсвязьбанк является крупным партнером компании, и что, несмотря на слухи о его близящемся уходе с рынка, предпосылок для этого нет.
«Буквально неделю назад у нас был финансово-инвестиционный комитет компании, на котором мы рассматриваем наши вложения, и, по мнению членов ФИК, Промсвязьбанк — устойчивый банк, несмотря на негативный новостной фон вокруг них. Понижение рейтинга (рейтинги Промсвязьбанка недавно понизили агентства Moody's и S&P. — прим. ред.) нас не может не расстраивать, но он дает нам хороший объем бизнеса, мы надеемся, что с ним все будет хорошо. Нам, конечно, очень не хотелось бы, чтобы с ним что-то случилось», — отметил М. Волков.
В случае если Промсвязьбанк все-таки попадет под санацию, компания будет решать, забирать ли оттуда средства, в зависимости от конкретной ситуации.
«Как мы видим, по разным сценариям идут разные банки: «Югра», «Открытие» — принципиально разная судьба. Все будет зависеть от того, по какому сценарию будут развиваться события. Мы все-таки надеемся, что с Промсвязьбанком ничего плохого не произойдет. Все активно обсуждают возможную санацию, а базовых предпосылок для этого нет», — сказал М. Волков.
«У нас много денег, которые куда-то нужно размещать. Нас «выдавливают» в госбанки — нам это не нравится, потому что у них ставки ниже. Доля депозитов в госбанках увеличивается, к сожалению. Из «Открытия» мы деньги забрали», — признался М. Волков.
Гендиректор «Ингосстраха» также отметил, что Промсвязьбанк является крупным партнером компании, и что, несмотря на слухи о его близящемся уходе с рынка, предпосылок для этого нет.
«Буквально неделю назад у нас был финансово-инвестиционный комитет компании, на котором мы рассматриваем наши вложения, и, по мнению членов ФИК, Промсвязьбанк — устойчивый банк, несмотря на негативный новостной фон вокруг них. Понижение рейтинга (рейтинги Промсвязьбанка недавно понизили агентства Moody's и S&P. — прим. ред.) нас не может не расстраивать, но он дает нам хороший объем бизнеса, мы надеемся, что с ним все будет хорошо. Нам, конечно, очень не хотелось бы, чтобы с ним что-то случилось», — отметил М. Волков.
В случае если Промсвязьбанк все-таки попадет под санацию, компания будет решать, забирать ли оттуда средства, в зависимости от конкретной ситуации.
«Как мы видим, по разным сценариям идут разные банки: «Югра», «Открытие» — принципиально разная судьба. Все будет зависеть от того, по какому сценарию будут развиваться события. Мы все-таки надеемся, что с Промсвязьбанком ничего плохого не произойдет. Все активно обсуждают возможную санацию, а базовых предпосылок для этого нет», — сказал М. Волков.
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