Дайджест
Украина может разорвать дипотношения с Россией
8 ноябрь 2017 (13:37)
Верховная Рада Украины на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
16 ноября украинский парламент во втором чтении рассмотрит закон «о реинтеграции Донбасса», в который, по данным источников газеты, будет внесен пункт о разрыве дипотношений. Большинство депутатов Рады собирается проголосовать за принятие закона, утверждает газета.
В случае одобрения инициативы Радой подписать соответствующий указ должен будет президент Украины Петр Порошенко. После этого российские дипломатические учреждения на Украине и украинские дипломатические учреждения в России будут закрыты.
Представлять интересы Киева в России будет Белоруссия или Швейцария, отмечает «Коммерсантъ».
16 ноября украинский парламент во втором чтении рассмотрит закон «о реинтеграции Донбасса», в который, по данным источников газеты, будет внесен пункт о разрыве дипотношений. Большинство депутатов Рады собирается проголосовать за принятие закона, утверждает газета.
В случае одобрения инициативы Радой подписать соответствующий указ должен будет президент Украины Петр Порошенко. После этого российские дипломатические учреждения на Украине и украинские дипломатические учреждения в России будут закрыты.
Представлять интересы Киева в России будет Белоруссия или Швейцария, отмечает «Коммерсантъ».
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