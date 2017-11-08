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Добыча нефти в США может побить исторический рекорд

Добыча нефти в США в 2018 году должна побить исторический рекорд 1970 года. Такой прогноз содержится в новом докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) до 2040 года.



«Уровень добычи углеводородов в США практически вернулся к пиковым значениям апреля 2015 года — до обвала мировых цен на нефть, которое ударило по объемам добычи. В 2018 году добыча нефти в США превысит исторический рекорд 9,6 млн баррелей в сутки, впервые зафиксированный в 1970 году», — говорится в документе.



ОПЕК прогнозирует, что среди стран, не входящих в организацию, именно США в ближайшие годы смогут значительно нарастить добычу. По оценкам ОПЕК, до 2022 года Соединенные Штаты нарастят добычу нефти и конденсата на 30%, до 16,1 млн баррелей в сутки. Причем на 76% вырастет сланцевая добыча, она составит почти половину общей добычи нефти и конденсата в США — 7,4 барреля в сутки.

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