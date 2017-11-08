Дайджест
Белый дом назвал число жертв коммунистических режимов
8 ноябрь 2017 (13:36)
На сайте Белого дома во вторник, 7 ноября, было опубликовано официальное обращение в связи с Национальным днем жертв коммунизма.
«За минувшее столетие коммунистические тоталитарные режимы по всему миру убили более 100 млн человек и подвергли бесчисленное множество людей эксплуатации, насилию и неслыханному разорению», — говорится в заявлении.
«Эти коммунистические движения под ложным предлогом освобождения систематически лишали невинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которые мы считаем неприкосновенными. Жаждущие свободы граждане были подчинены государству посредством принуждения, насилия и страха», — подчеркнули в Белом доме.
«За минувшее столетие коммунистические тоталитарные режимы по всему миру убили более 100 млн человек и подвергли бесчисленное множество людей эксплуатации, насилию и неслыханному разорению», — говорится в заявлении.
«Эти коммунистические движения под ложным предлогом освобождения систематически лишали невинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которые мы считаем неприкосновенными. Жаждущие свободы граждане были подчинены государству посредством принуждения, насилия и страха», — подчеркнули в Белом доме.
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