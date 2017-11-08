Дайджест

Порошенко пообещали устроить «народный импичмент»

8 ноябрь 2017 (13:36)

Бывший губернатор Одесской области, организатор палаточного лагеря у стен Верховной Рады Михаил Саакашвили пообещал устроить президенту Украины Петру Порошенко «народный импичмент». Об этом он заявил у здания парламента страны, передает ТАСС.

«Главное требование на этом этапе — это закон про импичмент президента Украины. Если они депутаты этого не сделают, то с 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента — пусть народ это сделает», — сказал политик.

Также Саакашвили выступил с идеей провести 12 ноября марш за принятие законов об Антикоррупционном суде и импичменте.

«Следующую неделю Верховная Рада заседает. Пусть они видят, что нас много, мы не отстаем. Мы не будем стоять, мы будем ходить около них. Нас будет все больше и больше», — выразил уверенность экс-глава Одесской области.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...