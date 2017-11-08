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За девять месяцев в Свердловской области дополнительно собрали в бюджет 9,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. За девять месяцев 2017 года в Свердловской области удалось мобилизовать в консолидированный бюджет региона 9,7 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики со ссылкой на данные областного минфина.



Дополнительные доходы удалось получить за счет легализации заработной платы, привлечения новых налогоплательщиков, выявления объектов недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот, и других мер, пояснила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.



По данным регионального минфина, лидерами по привлечению дополнительных доходов стали Североуральск, Красноуральск, Среднеуральск, Екатеринбург, Белоярский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ачит, Первоуральск и Верхняя Салда. Эти муниципалитеты будут финансово поощрены в 2018 году.



В десятке отстающих территорий, практически не реализующих или слабо использующих свои возможности для пополнения доходной базы как областного, так и местного бюджетов: Алапаевск, Нижняя Салда, городские округа Горноуральский, Верхотурский, Сосьвинский, Каменский, Дегтярск, ЗАТО Свободный, Новая Ляля и поселок Уральский.



Кроме того, в регионе продолжается индивидуальная работа с крупными налогоплательщиками. На 1 октября 2017 года действует 40 соглашений между правительством региона и 89 хозяйствующими субъектами. Предприятия, с которыми заключены соглашения, за январь-сентябрь 2017 года обеспечили почти четверть налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области, перечислив 39,9 млрд руб. налогов и сборов в областной и местные бюджеты, увеличив свой вклад более чем на 15 процентных пунктов относительно показателей прошлого года.

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