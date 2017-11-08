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«МегаФон» за девять месяцев установил 17,3 тыс. объектов связи LTE

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. По данным Роскомнадзора, за девять месяцев «большая четверка» построила в стране 39 тыс. 682 объекта связи LTE, из них практически каждую вторую 4G базовую станцию установил оператор «МегаФон». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«МегаФон» — автор самой масштабной стройки четвертого поколения в стране. Оператор лидирует по числу базовых станций LTE — за девять месяцев этого года их количество увеличилось на 39%, сейчас их более 60 тыс. Доля в общем приросте новых объектов связи составила 44%», — говорится в сообщении.



Каждую шестую базовую станцию нового поколения в этом году «МегаФон» установил на территории Большого Урала. Сеть 4G оператора охватывает 396 населенных пунктов и доступна 83% населения края.



«Всего за день наша сеть в регионе справляется с объемом в 400 млн МБ. Количество потребляемой информации постоянно растет, как и желание людей скачивать ее на хорошей скорости. За счет лучшего LTE-покрытия в России наши клиенты могут с комфортом решать любые задачи в глобальной сети как дома, так и в поездках по стране», — отмечает директор компании «МегаФон» на Урале Валерий Величко.

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