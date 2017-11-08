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За год число средних предприятий в России сократилось на 3,4%

УрБК, Москва, 08.11.2017. За год число субъектов МСП выросло всего на 1,3% — с 5,727 млн до 5,801 млн. Рост обусловлен за счет новых микропредприятий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).



Самые высокие темпы роста — в Центральном федеральном округе (плюс 3,4%), здесь традиционно сконцентрирована большая часть предприятий (1,77 млн). Рост выше среднего также в Северо-Западном (плюс 2,1%) и Южном (плюс 1,8%) федеральных округах. Снижение числа субъектов МСП — в Северо-Кавказском (минус 1,8%), Дальневосточном (минус 1,6%) и Приволжском (минус 0,7%) федеральных округах. В разрезе отдельных регионов активнее всего росло количество малых компаний в Москве и Санкт-Петербурге — на 5,2% и 3,8% соответственно.



В целом прибавка достигнута исключительно за счет роста числа микропредприятий (персонал до 15 человек, доход до 120 млн руб. в год) — на 1,5%. Число малых (до 100 работников, доход до 800 млн руб.) и средних предприятий (до 250 работников, 2 млрд руб.) в России сократилось — на 1,6% и 3,4% соответственно. Отрицательная динамика по малым и средним компаниям наблюдалась почти во всех федеральных округах — кроме Южного, Северо-Кавказского и Сибирского.



Незначительные темпы прироста сектора в ИКСИ объясняют стагнирующим спросом.



«Микробизнес — самая мобильная часть МСП. Микропредприятия легко открыть и закрыть, в ряде случаев у них более упрощенный налоговый режим. Средний бизнес существенно реже подпадает под программы поддержки, поэтому число таких компаний в целом снижается», — отмечает заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова.



По ее словам, также среди причин слабого роста — низкий уровень развития финансовой системы в регионах, следствием которого становятся проблемы с доступом малого бизнеса к кредитам. По данным ЦБ, на субъекты МСП приходится лишь 16% всех кредитов, выданных банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

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