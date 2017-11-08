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СКБ-банк вошел в первую тройку рейтинга функциональности мобильного банкинга для физлиц

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. СКБ-банк вошел в первую тройку рейтингов функциональности мобильного и интернет-банкинга для физических лиц, по мнению аналитиков агентства «Эксперт РА». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В рейтинге функциональности мобильного банкинга для физических лиц СКБ-банк занял второе место. В рейтинге функциональности интернет-банкинга для физических лиц — третье. Мобильный банк и интернет-сервис СКБ-банка были особенно отмечены в части внешнего платежного функционала, внутренних операций и сервисных функций, а также в позиции «Информационная и финансовая безопасность».



Агентство проводило проверку анкет путем тестирования демоверсии систем интернет-банкинга или на основании публичной информации о системах. Всего в анкетировании «Эксперт РА» приняли участие 31 российский банк и 2 аутсорсинговые компании. Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») проводит ежегодные исследования рынка интернет-банкинга с 2011 года. В рамках исследований формируются рейтинги по функциональной оснащенности и защищенности систем для физических лиц.



Напомним, что в сентябре 2017 года СКБ-банк уже занял лидирующие позиции в рейтингах мобильных банковских приложений. Так, например, аналитическое агентство Markswebb Rank & Report поместило сервисы СКБ-банка на десятое место среди приложений на базе Android и восьмое на платформе iPhone.

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