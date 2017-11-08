Новости дня

Госжилстройнадзор уличил застройщика ЖК «Кольцовский дворик» в нецелевом использовании 19,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Застройщик ООО «Диарт-Урал» уличен в нецелевом использовании средств участников долевого строительства в размере 19 млн 315 тыс. 572 руб. Об этом сообщает пресс-служба Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



«Диарт-Урал» является застройщиком ЖК «Кольцовский дворик», расположенного в микрорайоне Кольцово Екатеринбурга в границах улиц Авиаторов — Ракетная — Спутников. Строительство первого пускового комплекса включает четырехсекционный многоэтажный жилой дом № 1 со встроенными административными помещениями на 1-ом этаже, трехсекционный многоэтажный жилой дом № 2 со встроенными офисными помещениями на первом этаже, трехсекционный многоэтажный жилой дом № 4, подземную автостоянку № 1, трансформаторную подстанцию.



После выявления нарушения застройщику было выдано повторное предписание об устранении нарушений положений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в срок до 25 сентября 2017 года.



Компания «Диарт-Урал» должна был устранить нарушение путем внесения денежных средств, использованных по нецелевому назначению, на расчетный счет организации и отразить данную операцию в бухгалтерском учете застройщика. Использовать данные средства на завершение строительства жилого дома и подтвердить выполненные работы документально. Однако застройщик не представил необходимые документы.



В результате 3 ноября 2017 года в отношении директора ООО «Диарт-Урал» Е. Чутчевой составлен протокол об административном правонарушении. Застройщику выдано новое предписание об устранении всех нарушений требований законодательства о долевом строительстве сроком до 18 января 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: