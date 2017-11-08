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Чепецкий механический завод учредил стипендиальную программу для студентов УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Глазове) при поддержке Госкорпорации «Росатом» учредил стипендиальную программу для талантливых студентов Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (УрФУ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Соглашение о сотрудничестве между заводом и университетом было подписано 7 ноября 2017 года в рамках проведения Дня карьеры Росатома в Екатеринбурге. Свои подписи под документом поставили генеральный директор Чепецкого механического завода Денис Анищук и исполнительный директор Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ Даниил Сандлер. Подписание прошло в присутствии генерального директора госкорпорации Алексея Лихачёва и ректора УрФУ Виктора Кошкарова.



«Стратегия госкорпорации «Росатом», Топливной компании ТВЭЛ и Чепецкого механического завода направлена на развитие новых проектов и компетенций. Для этого нужны квалифицированные кадры. И лучше, когда кадры «выращены» на предприятии. Еще со студенческой скамьи наши молодые специалисты ориентированы на решение сложных, интересных задач, освоение инновационных производств», — отметил по итогам подписания соглашения Д. Анищук.



Программа стартует в 2018 году. Соискателями стипендий станут студенты УрФУ, очно обучающиеся в Физико-технологическом институте и Институте новых материалов и технологий. Претенденты на именную стипендию должны продемонстрировать высокую успеваемость, сдав зачеты и экзамены осенней и весенней сессии на «отлично» и «хорошо». Помимо денежной поддержки студенты будут проходить практику на Чепецком механическом заводе. Также стипендиат получает право приоритетного трудоустройства в АО «ЧМЗ».



Как отмечают в УрФУ, с 2013 года на предприятия Росатома пришло работать более 350 выпускников университета по специальностям: металлургия, химическая технология, электроника и автоматика физических установок, ядерные физика и технологии, химическая технология материалов современной энергетики, электроэнергетика и электротехника, ядерные реакторы и материалы, теплоэнергетика и теплотехника, атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг и др.



«Сегодня по направлениям, так или иначе связанным с Росатомом, мы обучаем более двух тысяч человек. В плане подготовки высококачественных инженерных кадров для концерна наш университет занимает второе место после МИФИ, который является специализированным «ядерным» университетом», — рассказал В. Кокшаров.

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