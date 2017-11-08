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Годовая инфляция в Свердловской области в октябре составила 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Инфляция в Свердловской области в октябре 2017 года составила 2,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 2,3%, непродовольственные — на 3,1%, алкоголь — на 4,9%, услуги — на 2,2%.



По сравнению с сентябрем 2017 года на Среднем Урале зафиксировали инфляцию в размере 0,3%.

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