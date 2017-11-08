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В России могут создать единую базу автовладельцев

УрБК, Москва, 08.11.2017. Минфин РФ подготовил поправки в закон «Об организации страхового дела», согласно которым в России предполагается создать единую базу автовладельцев. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».



База будет использоваться для определения цены страхового полиса, а также для борьбы с мошенниками. Согласно законопроекту, единая база будет состоять из договоров КАСКО и страхования ответственности автовладельца. Отмечается, что порядок создания, наполнения, а также эксплуатации такой базы будет устанавливать ЦБ РФ. Кроме того, страховщики в обязательном порядке будут загружать туда информацию.



Сообщается также, что бесплатный доступ к данным об автовладельцах получат суды, правоохранительные органы и сам регулятор. Держателем данного перечня будет являться Российский союз автостраховщиков (РСА). Со временем туда войдут и данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию.

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