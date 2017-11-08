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С начала года коммунальные тарифы в России выросли на 4,5%

УрБК, Москва, 08.11.2017. Тарифы на коммунальные услуги в России за январь-октябрь 2017 года увеличились на 4,5%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).



Наименьший рост за отчетный период — 3,8% — зафиксирован на услуги отопления, наибольший — 6,8% — в водоотведении. Также, согласно данным Росстата, холодное и горячее водоснабжение за 10 месяцев текущего года подорожало на 5,5% каждое, газоснабжение — на 4,1%, электроснабжение — на 4,1%.



Ежегодное повышение размера коммунальных платежей утверждается правительством в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на ближайшие годы. Факторами, влияющими на увеличение тарифов, являются рост цен на газ, электроэнергию, а также инфляция.



С 2012 года повышение тарифов на коммунальные услуги (электро- и газоснабжение, отопление, водоснабжение (горячее и холодное) и водоотведение — канализация) происходит с 1 июля, что, по мнению властей, должно помогать сдерживать инфляцию. То есть в период с 1 января по 30 июня действующие тарифы являются такими же, какими они были по состоянию на 31 декабря предыдущего года.



Тариф на жилищные услуги также меняется раз в год, но это может произойти как с 1 января, так и с 1 июля в зависимости от решения управляющей компании или муниципалитета.

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