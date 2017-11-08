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Группа ЧТПЗ примет участие в работе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

УрБК, Челябинск, 08.11.2017. Акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров примут участие в работе XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Челябинске 8-9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



На крупнейшем деловом мероприятии, темой которого в этом году стало развитие человеческого капитала, Группа ЧТПЗ представит корпоративную образовательную программу «Будущее Белой металлургии» — проект по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли.



На стенде Министерства образования и науки РФ компания презентует «Будущее Белой металлургии» в качестве примера эффективного государственно-частного партнерства в сфере среднего профессионального образования в России. Интерактивная панель, размещенная на стенде, продемонстрирует систему подготовки молодых специалистов от школьной скамьи до цеха предприятия. Возможности интерактивной панели позволят перемещаться по Образовательному центру Группы ЧТПЗ, осмотреть аудитории и оценить оснащение центра: новейшее оборудование, современные лаборатории и кабинеты.



«Гости выставки также увидят арт-инсталляцию «Prosodia», ставшую «визитной карточкой» Группы ЧТПЗ на Петербургском экономическом форуме. «Prosodia», активируемая зрителями, приходит в движение, создавая ритмические комбинации и превращаясь в механическое и световое действие. Технически инсталляция представляет собой конструкцию с множеством ротеров, моторов и механизмов, приводящих в движение диски с закрепленными на них струнами. Инсталляция — воплощение идеи синтеза искусства и технической мысли. Над ее созданием работали студенты Образовательного центра Группы ЧТПЗ совместно с медиахудожником Дмитрием Морозовым», — говорится в сообщении.



Главный акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров примет участие в пленарном заседании форума с участием глав России и Казахстана. Компания также планирует подписать соглашения о взаимодействии в сфере образования.



XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Челябинске на двух площадках: ЮУрГУ и новом заводе «Русские электрические двигатели». Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие около 1,2 тыс. человек.

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