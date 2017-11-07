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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Рустов-Импэкс»
7 ноябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Рустов-Импэкс» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2002 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями.
С иском о банкротстве «Рустов-Импэкс» в апреле 2017 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 115 млн 240 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2002 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями.
С иском о банкротстве «Рустов-Импэкс» в апреле 2017 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 115 млн 240 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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