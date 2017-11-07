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За девять месяцев российские аптеки продали 3,3 млрд упаковок лекарств

УрБК, Москва, 07.11.2017. За девять месяцев 2017 года российские аптеки продали 3,3 млрд упаковок лекарственных препаратов, что на 12,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Такие данные представило аналитическое агентство DSM Group.



В январе-сентябре 2017 года денежная выручка аптек в РФ составила 487,6 млрд руб. Это на 13,3% больше, чем за тот же период годом ранее. Тогда выручка от лекарств составила 430,2 млрд руб.



Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в сентябре 2017 года составила 146,4 руб. По сравнению с тем же месяцем прошлого года она снизилась на 0,7%.

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