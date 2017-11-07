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«МегаФон» запустил акцию «Успеть за интернетом»

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. «МегаФон» и «Дом.ru» запускают акцию «Успеть за интернетом». Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.



«Выбравшие ее клиенты получат домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и сотовую связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика с ежемесячным платежом от 555 руб.», — говорится в сообщении.



Предложение ориентировано на новых клиентов обеих компаний, которые с 1 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года одновременно подключат два тарифа — «Включайся!» от «МегаФона» и «Первая космическая» от «Дом.ru». Стоимость предложения зависит от выбранного тарифа.



«Дом.ru» увеличит скорость на тарифе до 100 Мбит/с и предоставит скидку на абонентскую плату, а дополнительный интернет-трафик от «МегаФона» будет начислен сразу после подключения к акции. Предложение позволит смотреть фильмы онлайн в HD-качестве, скачивать и обмениваться тяжелыми файлами, играть в онлайн-игры без зависания и лагов. Чтобы начать экономить, достаточно подать заявку на подключение к услугам операторов. Сделать это можно по телефону, на сайте или в офисах операторов. После проверки на соответствие условиям клиент получит SMS, что стал участником акции.



«Мы продолжаем развивать уникальную экосистему сервисов и партнерств, с которыми клиенты хотели бы проводить больше времени. Еще один шаг в эту сторону — наше предложение с «Дом.ru», в рамках которого мы даем клиентам ещё больше самого быстрого интернета», — комментирует директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов.

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