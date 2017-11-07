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СК назвал версии крушения Ан-2 в Амурской области

Следственный комитет рассматривает три версии крушения самолета Ан-2 в Амурской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как сообщалось, Ан-2 потерпел крушение в районе поселка Экимчан Амурской области. В результате погиб один из пилотов, второй получил травмы.



«В качестве основных причин катастрофы следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.



Ранее транспортная прокуратура региона рассказала, что у самолета отказал двигатель.

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