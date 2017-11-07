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Российский военный флот прибыл в Камбоджу
7 ноябрь 2017 (17:41)
Отряд кораблей Тихоокеанского флота с неофициальным визитом прибыл в камбоджийский порт Кампонгаон, передает «Интерфакс»со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитана второго ранга Николая Воскресенского.
Отмечается, что в составе отряда находятся большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».
«В рамках первого дня визита запланированы посещения командованием отряда российских кораблей губернатора провинции Преахсиануквиль, мэра города Сиануквиль, а также командира военно-морской базы Реам», — рассказал Воскресенский.
Отмечается, что в составе отряда находятся большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».
«В рамках первого дня визита запланированы посещения командованием отряда российских кораблей губернатора провинции Преахсиануквиль, мэра города Сиануквиль, а также командира военно-морской базы Реам», — рассказал Воскресенский.
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