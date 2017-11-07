Дайджест
В Якутии изъяли крупную партию золота
7 ноябрь 2017 (17:41)
Сотрудники правоохранительных органов по Республике Саха (Якутия) изъяли из незаконного оборота 32,4 кг природного россыпного шлихового золота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
Отмечается, что оперативники задержали жителя магаданского города Сусумана, являющегося членом ингушской ОПГ.
В его автомобиле была обнаружена партия золота стоимостью свыше 76 млн руб.
Отмечается, что оперативники задержали жителя магаданского города Сусумана, являющегося членом ингушской ОПГ.
В его автомобиле была обнаружена партия золота стоимостью свыше 76 млн руб.
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