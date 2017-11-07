Дайджест

В Якутии изъяли крупную партию золота

7 ноябрь 2017 (17:41)

Сотрудники правоохранительных органов по Республике Саха (Якутия) изъяли из незаконного оборота 32,4 кг природного россыпного шлихового золота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Отмечается, что оперативники задержали жителя магаданского города Сусумана, являющегося членом ингушской ОПГ.

В его автомобиле была обнаружена партия золота стоимостью свыше 76 млн руб.

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