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В США скончался автор песни «Everlasting Love»

7 ноябрь 2017 (17:41)

В США на 73-ем году жизни скончался американский певец Роберт Найт, который в 1967 году написал хит «Everlasting Love». Об этом сообщает издание Tennessean.

По данным издания, артист скончался после «недолгой болезни».

Роберт Найт начал свою карьеру в группе, которая была создана вместе с его школьными друзьями, однако затем он решил петь сольно.

Музыкант прославился после выхода песни «Everlasting Love», которая заняла 13 место в еженедельном американском хит-параде Billboard Hot 100.

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