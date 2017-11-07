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В США скончался автор песни «Everlasting Love»

В США на 73-ем году жизни скончался американский певец Роберт Найт, который в 1967 году написал хит «Everlasting Love». Об этом сообщает издание Tennessean.



По данным издания, артист скончался после «недолгой болезни».



Роберт Найт начал свою карьеру в группе, которая была создана вместе с его школьными друзьями, однако затем он решил петь сольно.



Музыкант прославился после выхода песни «Everlasting Love», которая заняла 13 место в еженедельном американском хит-параде Billboard Hot 100.

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