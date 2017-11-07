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ЕВРАЗ завершил реконструкцию подстанции «Зеленая» в Таштагольском районе
7 ноябрь 2017 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. ЕВРАЗ завершил реконструкцию подстанции «Зеленая» в поселке Шерегеш Таштагольского района. Об этом сообщает региональный департамент корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Новое оборудование в течение десяти лет будет стабильно обеспечивать электроэнергией горнолыжный туристический комплекс. В модернизацию подстанции ЕВРАЗ вложил более 40 млн руб.
«Электроэнергия подстанции «Зеленая» обеспечивает работу подъемников, гостиниц и развлекательной инфраструктуры развивающегося туристического комплекса. На подстанции силами ЕвразЭнергоТранса проведена реконструкция открытого распределительного устройства и установлен дополнительный второй трансформатор. Новое оборудование не только повышает надежность электроснабжения, но и дает возможность подключения еще двух подстанций, строительство которых завершится в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Обновление подстанции «Зеленая» завершило плановую модернизацию объектов ЕвразЭнергоТранса. Всего за два года в Таштагольском районе проведена реконструкция трех электроподстанций: помимо «Зеленой» реконструированы подстанции «Шерегеш-1» и «Таштагольская». Они являются основными источниками электропитания для промышленных и социальных объектов поселка Шерегеш и города Таштагола: больниц, школ, детских домов, а также котельных обеспечивающих население отоплением и горячим водоснабжением. Общие вложения ЕВРАЗа в модернизацию электроподстанций Таштагольского района составили порядка 250 млн руб.
Новое оборудование в течение десяти лет будет стабильно обеспечивать электроэнергией горнолыжный туристический комплекс. В модернизацию подстанции ЕВРАЗ вложил более 40 млн руб.
«Электроэнергия подстанции «Зеленая» обеспечивает работу подъемников, гостиниц и развлекательной инфраструктуры развивающегося туристического комплекса. На подстанции силами ЕвразЭнергоТранса проведена реконструкция открытого распределительного устройства и установлен дополнительный второй трансформатор. Новое оборудование не только повышает надежность электроснабжения, но и дает возможность подключения еще двух подстанций, строительство которых завершится в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Обновление подстанции «Зеленая» завершило плановую модернизацию объектов ЕвразЭнергоТранса. Всего за два года в Таштагольском районе проведена реконструкция трех электроподстанций: помимо «Зеленой» реконструированы подстанции «Шерегеш-1» и «Таштагольская». Они являются основными источниками электропитания для промышленных и социальных объектов поселка Шерегеш и города Таштагола: больниц, школ, детских домов, а также котельных обеспечивающих население отоплением и горячим водоснабжением. Общие вложения ЕВРАЗа в модернизацию электроподстанций Таштагольского района составили порядка 250 млн руб.
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