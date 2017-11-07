Торговля «сжимается» 45 месяцев подряд

По данным Свердловскстата, оборот розничной торговли в Свердловской области падает на протяжении 45 месяцев подряд. Это самое длительное снижение данного показателя с 2000 года. Эксперты считают, что негативная динамика обусловлена непрерывным снижением реальных доходов населения и нестабильной макроэкономической ситуацией.Отметим, что в последние три месяца падение оборота розничной торговли на Среднем Урале замедлилось. В июле 2017 года показатель снизился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах), в августе — на 4,1%, в сентябре — на 0,9%. Статистики за октябрь 2017 года пока нет. Есть вероятность, что непрерывное снижение торгового оборота в Свердловской области, которое наблюдается с конца 2013 года, наконец-то остановится. Однако в настоящее время говорить о возобновлении роста преждевременно.Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что основной причиной негативной динамики является стагнация в экономике.«Происходит падение располагаемых денежных доходов населения и сжатие покупательского спроса. В разных секторах снижение носит неравномерный характер, но оно все же происходит. Определенный рост продаж товаров длительного пользования, наблюдаемый в последние месяцы, связан с резким увеличением объемов потребительского кредитования. В целом же спрос и реализация пока еще продолжают падать. И данная картина характерна не только для Свердловской области, но и для всей страны. При этом в наименьшей степени пострадали предприятия, занимающиеся реализацией продуктов питания, хотя и они отмечают смещение покупательских приоритетов в сторону более дешевой продукции, что отражается на суммарных показателях реализации», — сообщил Алексей Коренев.По его словам, коренной перелом может наступить лишь тогда, когда возобновится рост покупательной способности населения.Как отмечает Свердловскстат, в I полугодии 2017 года реальные располагаемые доходы населения в Свердловской области сократились на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В III квартале ожидается незначительное улучшение ситуации. В первую очередь за счет замедления темпов роста цен: в сентябре 2017 года годовая инфляция на Среднем Урале составила 2,7%.Снижение оборота розничной торговли оказывает негативное влияние на рынок стрит-ритейла и ТЦ. В последнем отчете Уральской палаты недвижимости (УПН) за II квартал 2017 года говорится, что за последний год объем торговых центров в Екатеринбурге, которые находятся в стадии строительства, сократился на 32% (до 66 тыс. 011 кв. м.). Иными словами, застройщики отказываются запускать новые проекты из-за низкой рентабельности бизнеса.Также в торговых центрах продолжает расти доля вакантных площадей. За год показатель вырос на 1,3% (до 9,6%). Из-за сокращения покупательского трафика арендаторы продолжают ограничивать свое присутствие в ТЦ. До кризиса многие компании открывали новые магазины для того, чтобы расширить географию продаж или поддержать свой имидж. Сегодня все без исключения ритейлеры считают, что торговая точка в первую очередь должна приносить доход. На первое место вышел денежный фактор. Все магазины открываются исключительно для того, чтобы заработать. Убыточные точки практически сразу закрываются.В сегменте стрит-ритейла также сохраняется тревожная ситуация. Во II квартале 2017 года средняя арендная ставка в Екатеринбурге снизилась на 1,5% (до 784 руб. за кв. м.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем в I ценовом поясе падение составило 9,4% (до 741 руб. за кв. м.). Средняя стоимость предложения на встроенно-пристроенные торговые площади на первичном рынке уменьшилась на 4% (до 74 тыс. 500 руб. за кв. м.), на вторичном — на 7,7% (до 89 тыс. 500 руб. за кв. м.).Как отмечают эксперты, рассчитывать на быстрое восстановление докризисного уровня торговли на Среднем Урале не стоит. Даже если к концу 2017 года реальные доходы населения будут демонстрировать позитивную динамику, понадобится несколько лет, чтобы спрос вырос до уровня 2013-2014 годов. Также нельзя исключать продолжение негативного сценария. Макроэкономическая ситуация в стране по-прежнему остается неустойчивой. Поэтому в среднесрочной перспективе сохраняется вероятность дальнейшего снижения оборота розничной торговли.