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УФАС выявило нарушение со стороны свердловского минЖКХ при организации торгов

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Свердловское УФАС выявило нарушение в деятельности министерства энергетики и ЖКХ региона при организации торгов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В антимонопольный орган поступила жалоба ПАО «Карачаровский механический завод» на действия (бездействие) организатора торгов в лице министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Речь шла о проведении предварительного отбора подрядных организаций на для участия в электронном аукционе на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт.



При проведении отбора заказчик требовал от участников наличие в штате минимального количества квалифицированного персонала, и ПАО «КМЗ» соответствовало этому требованию. Однако организатор аукциона ввел дополнительные условия, в том числе об обязательном наличии у этого персонала только высшего профессионального образования.



По результатам рассмотрения жалобы ПАО «КМЗ» управление решило признать ее обоснованной, а организатора торгов в лице министерства энергетики и ЖКХ — нарушившим подпункт «о» пункта 23 положения постановления правительства РФ и пункта 1 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ. Нарушителю было выдано предписание.



Не согласившись с указанными решением и предписанием антимонопольного ведомства, министерство обратилось в суд, а затем в апелляционную инстанцию. Однако указанные органы поддержали позицию УФАС.

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