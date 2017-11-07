РМК развивает производственные активы

В Челябинской области Александринская горно-рудная компания (входит в Группу «Русская медная компания») реализует значимые для региона инвестиционные проекты. В частности, предприятие модернизирует обогатительную фабрику, а также занимается освоением Катабукского участка медно-цинковых колчеданных руд для пополнения своей сырьевой базы. Решение этих задач позволит обеспечить стабильную занятость жителям территорий присутствия АГК, а также будет способствовать снижению нагрузки на экологию региона.Напомним, Александринская горно-рудная компания основана в 1995 году. Предприятие осуществляет деятельность в Верхнеуральском и Нагайбакском районах Челябинской области. Специализируется на добыче и первичной переработке медных и медно-цинковых руд и выпуске медного и цинкового концентратов. В состав АГК входят рудник «Александринский» производительностью до 100 тыс. т руды в год, рудник «Чебачий» производительностью до 800 тыс. т руды в год и обогатительная фабрика, на которой перерабатывается до 800 тыс. т руды в год.Инвестиционные проекты Александринской горно-рудной компании представил президент РМК Всеволод Левин на совещании у главы Челябинской области. Встреча состоялась 2 ноября 2017 года в резиденции губернатора.По словам Всеволода Левина, среди приоритетных проектов АГК сегодня — модернизация обогатительной фабрики предприятия. Ее ключевым мероприятием станет замена фильтровального оборудования (керамических фильтров медного и цинкового концентратов) на фильтр-прессы. Модернизация позволит дополнительно повысить экологическую безопасность производства, снизить остаточную влажность отгружаемых концентратов практически в полтора раза, как следствие, снизить грузоперевозки концентратов в общем объеме на 5 тыс. т в год. Работы по установке новых фильтр-прессов планируется завершить в 2018 году. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 150 млн руб.Параллельно компания реализует масштабный проект по освоению Катабукского участка медно-цинковых колчеданных руд для пополнения сырьевой базы обогатительной фабрики АГК. На участке, расположенном на территориях Верхнеуральского и Нагайбакского районов, в настоящее время ведутся геологоразведочные работы.Прогнозируемые запасы участка в настоящее время составляют 300 тыс. т меди и 390 тыс. т цинка. По имеющимся геологическим предпосылкам, специалисты АГК ожидают, что на Катабуском участке будет выявлен рудный объект, сопоставимый по масштабам с разрабатываемым сегодня компанией месторождением «Чебачье» в Верхнеуральском районе Челябинской области. Завершить поисковые и оценочные работы на участке планируется в 2019 году.«Учитывая благоприятную рыночную конъюнктуру, профессиональный коллектив, наличие многолетнего опыта эффективного и безопасного для окружающей среды недропользования, РМК продолжает развитие своих действующих производственных активов. Приоритетные задачи для АГК — совершенствование технологий обогащения руды, сохранение социальной стабильности на территории присутствия, восполнение собственной сырьевой базы предприятия. Решение этих задач обеспечит стабильную работу одного из ключевых предприятий компании в Челябинской области», — заявил Всеволод Левин.Отметим, что штат Александринской горно-рудной компании сегодня насчитывает более 1 тыс. человек. Предприятие является одним из основных работодателей в Нагайбакском и Верхнеуральском районах Челябинской области.Помимо реализации основных инвестпроектов, АГК занимается подготовкой своих объектов к работе в зимнее время. Так, на руднике «Чебачий» (Верхнеуральский район) проведено более 40 мероприятий, в том числе утепление окон и дверей, заготовка подсыпочного материала для дорог, ревизия и ремонт теплообменного аппарата, поверка приборов учета и контроля. Все это должно обеспечить бесперебойную добычу руды на руднике в холодный период.«Необходимость в проведении подготовительных мероприятий вызвана значительными изменениями в режиме работы рудника в холодное время года. В зимний период значительно возрастает нагрузка на энергосистему предприятия: потребление электроэнергии вырастает в два раза, а газа — почти в 50 раз. Наибольшее количество тепла необходимо для подогрева воздуха, который подается в шахту через скипо-клетьевой ствол», — рассказали в пресс-службе РМК.Таким образом, реализация инвестпроектов Александринской горно-рудной компании не только обеспечивает развитие производственных активов РМК в Челябинской области, но и способствует поддержанию социальной стабильности в регионе. Инвестиции в модернизацию производства позволяют повысить его экологическую безопасность и улучшить условия труда работников предприятий АГК.