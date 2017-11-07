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Зарплата российских врачей оказалась ниже показателей развитых стран

УрБК, Москва, 07.11.2017. Российские врачи зарабатывают значительно меньше их коллег из других стран, подсчитали эксперты Высшей школы экономики в исследовании «Межстрановые сопоставления зарплаты медицинских работников». Данные приводит «Коммерсантъ».



Основу работы составили данные Росстата и статистика ОЭСР в сфере здравоохранения. Если в странах-участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) зарплата врачей превышает среднюю по экономике примерно в 2,5 раза, то в РФ — в 1,6 раза. В странах с переходной экономикой отрыв несколько меньше — от 1,5 до 2,2 раза. Максимум разрыва зафиксирован в Люксембурге, там врач зарабатывает в 4,2-4,5 раза больше среднего, а минимум — в Польше, где он не превышает 1,5-2 раз.



«Частично такую разницу может объяснить различие в продолжительности рабочего дня: врачи в странах ОЭСР работают от 40 до 60 часов в неделю, в то время как в РФ средняя продолжительность их рабочей недели — около 37 часов. Кроме того, доходы врачей, как узких специальностей, так и общей практики в странах, где оплачивается каждая услуга, в целом выше, чем в странах, где работа медиков преимущественно привязана к твердым ставкам», — говорится в исследовании.



Отличия зарплат медсестер от средних по экономике оказались также ниже — в половине стран ОЭСР эта категория работников получает до 200% средней зарплаты, в остальных их зарплаты ниже средних. В РФ показатель составляет 78% — это несколько выше, чем в большинстве стран с переходной экономикой.



По данным аналитиков, российские показатели оплаты труда и медсестер, и врачей оценивались после включения требования их повышения (до 100% и 200% от средней в регионе соответственно) в майские указы президента Владимира Путина в 2012 году. Однако сейчас, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, средняя зарплата врача составляет 53 тыс. руб. при средней зарплате в РФ 36 тыс. руб., то есть превышает ее лишь в 1,5 раза, даже меньше, чем констатирует исследование.

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