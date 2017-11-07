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В Березовском будут судить делопроизводителя садоводческого общества за хищение девяти земельных участков

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. В Березовском перед судом предстанет делопроизводитель СПО № 127 «Дачник», обвиняемая в хищении девяти муниципальных земельных участков общей кадастровой стоимостью свыше 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Все девять земельных участков были переданы администрацией Березовского городского округа СПО № 127 «Дачник» на праве бессрочного пользования.



Органами предварительного следствия установлено, что обвиняемая с 2012 года по договору с СПО № 127 «Дачник» осуществляла функции делопроизводителя, в связи с чем была ознакомлена с порядком вступления в садоводческое общество и внесения членских взносов.



Пользуясь этим, женщина оформила от имени ранее знакомых лиц, не осведомленных о ее преступных намерениях, нотариальные доверенности, уполномочивающие ее на совершение всех юридически значимых действий по приобретению участков в их собственность.



После этого обвиняемая оформила на каждый участок пакет поддельных документов, куда входили: выписки из протоколов общего собрания членов СПО «Дачник» о принятии в свои члены и об оплате членских взносов в сумме 250 тыс. руб. за каждый участок, а также заключения о закреплении земельных участков за новыми членами.



Указанные документы обвиняемая подала в администрацию Березовского городского округа, где на их основании были вынесены постановления о передаче участков в собственность данных лиц.



Далее после того, как участки незаконно перешли в собственность этих лиц, обвиняемая на основании тех же нотариальных доверенностей за 2 тыс. руб. продала их своему супругу, получив реальную возможность распоряжения ими в режиме общей собственности.



В результате ее незаконных действий из собственности муниципалитета незаконно выбыло девять земельных участков общей кадастровой стоимостью свыше 1,2 млн руб., а СПО «Дачник» причинен ущерб в виде неполученных членских взносов на сумму свыше 2,2 млн руб.



Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.



Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет, санкция части 2 статьи 165 УК РФ — в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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