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В Челябинской области уничтожили все поголовье свиней в зоне заражения АЧС

УрБК, Челябинск, 07.11.2017. В ходе мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории поселка Тимирязевского Челябинской области все свинопоголовье в зоне заражения было изъято у владельцев и уничтожено. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.



Напомним, 3 ноября 2017 года при проведении лабораторных исследований проб патологического материала от свиней, павших в личном подсобном хозяйстве в поселке Тимирязевский Чеберакульского района, выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). По предварительным данным, вирус занесен в хозяйство с термически необработанными пищевыми отходами, поставляемыми для кормления свиней.



С 4 по 6 ноября включительно проводились мероприятия по ликвидации очага АЧС. Был установлен карантин в самом поселке и стокилометровой зоне вокруг него.



При участии Управления Россельхознадзора по Челябинской области 4 ноября была проведена эвтаназия всех свиней, находящихся в очаге заражения. 5 ноября специальная комиссия совершила подомовой обход и провела принудительное отчуждение свиней у владельцев. Отчужденные животные также были подвергнуты эвтаназии, вывезены и сожжены в карьере.



Также 6 ноября в очаге заражения сотрудники МЧС и ветеринарной службы демонтировали хозяйственные постройки, где содержалось инфицированное поголовье, для дальнейшего уничтожения путем сжигания.



В настоящее время продолжается работа по очистке от вируса в очаге заболевания, весь автомобильный и спецтранспорт проходит противовирусную обработку.



Тем, у кого были отчуждены свиньи, будет выплачена денежная компенсация, сообщили в региональном минсельхозе. Ожидается, что на эти цели будет направлено 1,7 млн руб.

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