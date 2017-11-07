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За девять месяцев экспорт российских вин снизился на 28,4%

УрБК, Москва, 07.11.2017. Поставки российских тихих (без углекислого газа, то есть не игристых — прим. ред.) вин за рубеж за девять месяцев 2017 года в стоимостном выражении снизились на 28,4%, до 2,95 млн долл. США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).



По информации ФТС, в натуральном выражении экспорт сократился на 42% до 1,35 млн л. Крупнейшим экспортером тихого вина в этом году остается компания «Кубань-Вино» («Шато Тамань», «Вина Тамани») — ее продукция составляет шестую часть всего экспорта.



Крупнейшими покупателями российского вина остаются Китай и Украина. Продажи в Китай за девять месяцев снизились на 13% — до 1,6 млн долл. США, на Украину упали на 60% —до 866 тыс. долл. США. В натуральном выражении экспорт в Китай уменьшился на 10%, до 646,6 тыс. л, на Украину — до 636,5 тыс. л.

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