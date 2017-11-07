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УФАС уличила администрацию Екатеринбурга в нарушении антимонопольного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Свердловское УФАС России признало факт нарушения администрацией Екатеринбурга пунктов 2, 8 части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции». Оно выразилось в необоснованном препятствовании деятельности застройщиков и создании дискриминационных условий на рынке услуг подключения объектов капстроительства к сетям газораспределения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как установлено антимонопольным ведомством, администрация Екатеринбурга приняла положение о комиссии по размещению автономных источников генерации тепловой и (или) электрической энергии. Пункт 6 данного документа устанавливает необходимость обращения правообладателей земельных участков за согласованием размещения автономных источников в соответствующую комиссию горадминистрации.



Суд установил, что с момента создания комиссии по 10 ноября 2016 года из 50 объектов, находящихся вне зоны действия существующей системы централизованного теплоснабжения, владельцы которых обратились за разрешением на переход на индивидуальное теплоснабжение, было разрешено 45, по остальным решение было отложено. В то же время из 67 объектов, находящихся в зоне действия указанной системы, разрешение получили 24.



По оценке УФАС, получившие разрешение застройщики объектов капстроительства, расположенных в зоне централизованного теплоснабжения, ставятся в преимущественное положение, поскольку у них есть возможность выбора между индивидуальным и централизованным теплоснабжением. В свою очередь, получившие законодательно не предусмотренный отказ застройщики объектов, расположенных вне зоны централизованного теплоснабжения, ставятся в ущербное положение в виде административного барьера в подключении к газораспределительной сети.



Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержали позицию антимонопольного органа.

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