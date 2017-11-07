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Оборонный бюджет США могут увеличить из-за угроз со стороны КНДР

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить оборонный бюджет страны в связи с угрозой со стороны Северной Кореи. Его послание палате представителей опубликовано на сайте Белого дома, передает портал «Лента.ру».



«Запрос включает в себя дополнительные 4 млрд долл. США для поддержки противоракетных систем и усовершенствования обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи», — говорится в письме.



Еще 700 млн долл. США Трамп попросил на ремонт эсминцев ВМС США «Джон Маккейн» и «Фицджеральд», столкнувшихся минувшим летом с торговыми судами, а 1,2 млрд требуются ему на реализацию стратегии по Южной Азии.

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