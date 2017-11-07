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В Москве таксист избил пассажирку

В Москве водитель такси избил пассажирку, отказавшуюся переплатить ему за поездку. Об этом сообщает телеканал «360».



Инцидент произошел еще в октябре, однако заявление женщина написала только в начале ноября. В тот день на ее вызов приехал мужчина, который был эмоционально возбужден и грубил ей.



Тем не менее, она села к нему в машину. Позже женщина заметила, что на счетчике водителя появилась сумма, превышающая стоимость заказа такси. Между ними возникла ссора и, отъехав от ее дома 300 метров, водитель велел ей покинуть автомобиль.



Женщина выполнила требование и направилась в сторону дома, как вдруг почувствовала удар в затылок, после чего упала на асфальт и потеряла сознание.

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