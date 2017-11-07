Дайджест
На Украине напали на советника Авакова
7 ноябрь 2017 (13:19)
В Киеве у входа в здание Высшего специализированного суда напали на советника главы украинского МВД Зорана Шкиряка. Об этом сообщает «Обозреватель».
Шкиряка окружила толпа из ста человек, пришедших на заседание по делу пограничника Сергея Колмогорова. Они начали толкать чиновника, выкрикивая «Мусор поганый!» и «Наконец мы до тебя добрались!» Они пообещали засунуть Шкиряка в мусорный бак, вмешавшиеся в конфликт полицейские вывели советника Авакова из толпы.
Шкиряк в соцсети сообщил, что не будет обращаться из-за инцидента в полицию. По словам советника главы МВД, он «живее всех живых» и чувствует себя прекрасно.
Шкиряка окружила толпа из ста человек, пришедших на заседание по делу пограничника Сергея Колмогорова. Они начали толкать чиновника, выкрикивая «Мусор поганый!» и «Наконец мы до тебя добрались!» Они пообещали засунуть Шкиряка в мусорный бак, вмешавшиеся в конфликт полицейские вывели советника Авакова из толпы.
Шкиряк в соцсети сообщил, что не будет обращаться из-за инцидента в полицию. По словам советника главы МВД, он «живее всех живых» и чувствует себя прекрасно.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
- На Украине опасаются провокаций из-за годовщины Евромайдана
- Минобороны России: Шойгу не имеет времени на троллинг Авакова
- В Москве избит и ограблен советник департамента правительства
- Убийство советника Сергея Миронова раскрыто
Loading...