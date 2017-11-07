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На Украине напали на советника Авакова

В Киеве у входа в здание Высшего специализированного суда напали на советника главы украинского МВД Зорана Шкиряка. Об этом сообщает «Обозреватель».



Шкиряка окружила толпа из ста человек, пришедших на заседание по делу пограничника Сергея Колмогорова. Они начали толкать чиновника, выкрикивая «Мусор поганый!» и «Наконец мы до тебя добрались!» Они пообещали засунуть Шкиряка в мусорный бак, вмешавшиеся в конфликт полицейские вывели советника Авакова из толпы.



Шкиряк в соцсети сообщил, что не будет обращаться из-за инцидента в полицию. По словам советника главы МВД, он «живее всех живых» и чувствует себя прекрасно.

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