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В Полевском судебные приставы арестовали автомобиль предпринимателя из-за долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Судебные приставы Полевского арестовали автомобиль Toyota Corolla, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью, в счет погашения заработной платы его работника. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Ранее житель Полевского, не получивший причитающуюся ему оплату труда за несколько месяцев в размере 80 тыс. руб. с организации, где проработал несколько лет, обратился в суд. Суд вынес решение в пользу истца, исполнительный документ был передан для принудительного исполнения в Полевской районный отдел судебных приставов.



Судебные приставы выяснили, что денежных средств на счетах компании, находящихся в банке или иной кредитной организации, нет, однако на балансе предприятия имеется автомобиль, который обнаружили в Кировском районе Екатеринбурга.



Машина была эвакуирована и передана специализированной организации на хранение. Ни директор организации-должника, ни какое-либо другое лицо, которое могло управлять автомобилем, к месту совершения исполнительных действий не явились.



Автомобиль будет передан на реализацию в ТУ Росимущества, вырученные средства пойдут в счет погашения долга и исполнительского сбора в размере 10 тыс. руб.

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